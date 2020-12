Covid-19 : AstraZeneca assure avoir trouvé « la formule gagnante » pour son vaccin

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé avoir trouvé, après des recherches supplémentaires, « la formule gagnante » pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec l’université d’Oxford, sur lequel le régulateur britannique doit se prononcer dans les tout prochains jours.

« Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité, qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres », a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans le Sunday Times, assurant que son vaccin assurait une « protection de 100% » contre les formes sévères du Covid-19.

Dans les résultats intermédiaires d’essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, le laboratoire britannique avait annoncé en novembre que son vaccin était en moyenne efficace à 70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.