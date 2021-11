COVID-19 : Deux décès, 120 contaminations et neuf nouvelles hospitalisations recensés le 09 novembre 2021

Sur un total de 3867 tests de dépistage du coronavirus effectués le 09 novembre 2021, 120 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 3,10%.

Selon le dernier bilan publié mercredi soir par le ministère de la santé, deux décès ont été recensés à la même date portant le bilan à 25294 morts du coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020 sur un total de 715396 cas détectés.

D’après les mêmes chiffres, le nombre de guérisons a évolué à 689089 dont 156 rétablissements enregistrés le 09 novembre.

Par ailleurs, neuf nouvelles admissions ont été enregistrées à la même date portant le nombre de malades COVID-19 hospitalisés à 176 dont 53 étaient en réanimation et 14 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les établissements de santé publics et privés.