Covid-19: Deux décès et 100 cas positifs enregistrés vendredi

Deux décès suite à une contamination par le coronavirus ont été enregistrés vendredi en plus de 100 tests positifs recensés sur un total de 3417 analyses effectuées, a indiqué samedi soir le ministère de la santé dans un communiqué rendu public. Ainsi le nombre total des tests positifs est de l’ordre de 2.93pc. L’ensemble des décès depuis l’apparition de la pandémie en mois de mars 2020 est estimé à 25 mille 85 morts, a encore précisé la même source, rappelant que le nombre des décès et des cas positifs a baissé. Le ministère de la santé a encore ajouté que le nombre des personnes guéries a atteint 198 personnes à la date du vendredi, ainsi le nombre des personnes guéries s’élève à 684 mille 116 personnes. Le nombre des malades admis dans les établissements de santé dans les deux secteurs, public et privé, est de l’ordre de 525 dont 06 nouveaux cas, 125 malades admis en soins intensifs et 51 autres sous respirateurs artificiels.

