Covid-19 : Don de vaccins lettons à la Tunisie

La Lettonie fera don de dizaines de milliers de vaccins produits par AstraZeneca et Janssen contre le Covid-19 à la Tunisie, au Bangladesh, à la Moldavie et à l’Ukraine, a déclaré son ministère des Affaires étrangères le 1er février.

- Publicité-

14 400 vaccins « Astra Zeneca » seront donnés à la Tunisie et 150 000 vaccins Janssen seront répartis entre le Bangladesh (50 000), la Moldavie (80 000) et l’Ukraine (20 000).

Les destinataires des vaccins ont été sélectionnés en tenant compte des priorités de la politique étrangère de la Lettonie – promouvoir la stabilité dans les pays voisins, garantir les intérêts de la Lettonie en matière de sécurité et promouvoir la coopération avec différentes régions du monde.

L’Union européenne (UE) et ses États membres ont fait don de 383 millions de vaccins contre le Covid-19 (274 millions de doses livrées). 81% des dons ont été effectués via le mécanisme Covax et 19% de manière bilatérale.

Au 31 janvier 2022, la Lettonie a fait don de 473 070 doses de vaccins aux pays suivants : Albanie (30 000), Bénin (80 000), Égypte (115 000), Géorgie (83 070), Kenya (55 200), Moldavie (30 000), Tunisie (49 800) et Vietnam (30 000).

Pour les dons effectués par le biais du mécanisme Covax, la Lettonie a donné 610 200 doses de vaccins Astra Zeneca et 105 000 doses de vaccins Janssen. Les 48 000 vaccins Astra Zeneca ont été livrés à l’Indonésie le 11 janvier de cette année. Les 84 000 doses suivantes d’Astra Zeneca seront envoyées en Algérie.