COVID-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

- Publicité-

Mahdia : 108 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées, dimanche, dans la région de Mahdia, selon un communiqué publié par la direction régionale de la santé. D’après la même source, depuis le 20 mars 2020, le gouvernorat de Mahdia a enregistré 2931 cas confirmés dont 79 décès et 2002 guérisons. Par ailleurs, 850 personnes sont encore porteuses du virus.

Monastir : Un nouveau décès du coronavirus et 108 nouvelles contaminations ont été enregistrés dans le gouvernorat de Monastir portant le bilan à 6642 cas confirmés dont 166 morts et 5373 guérisons, selon le directeur régional de la santé à Monastir, Hammouda El Babba.

D’après la même source, la région compte actuellement 1103 porteurs actifs dont 94 sont hospitalisés outre 2611 personnes en confinement.

Manouba : 23 nouvelles contaminations par le coronavirus, un nouveau décès et 61 nouvelles guérisons ont été enregistrés dans le gouvernorat de la Manouba, a déclaré la directrice régional de la santé Nabila Gaddour à l’agence TAP.

Ainsi le bilan est passé à 2797 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 179 morts et 1990 guérisons.

Par ailleurs, 626 sont encore porteurs actifs du virus dont 623 en confinement et 3 actuellement hospitalisés.

Bizerte : Depuis le début de la pandémie jusqu’à samedi soir, la région de Bizerte a enregistré 3632 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 222 sont morts et 3131 se sont rétablis, a déclaré le directeur régional de la santé à Bizerte, Jameleddine Saïdani à l’agence TAP.

Selon la même source, 258 personnes sont encore porteuses du virus et sont sous observation médicale.

Gabès : Trois décès supplémentaires dus au coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24heures dans le gouvernorat de Gabès portant le bilan à 116 morts, a déclaré le coordinateur de la cellule de veille sanitaire à la direction régionale de la santé à Gabès Hassine Jabrane à l’agence TAP.

Le responsable a signalé que sur 231 tests effectués, 92 personnes ont été testées positives au coronavirus portant le bilan à 4139 cas confirmés dont 3450 cas rétablis.

D’après la même source, 686 cas sont encore porteurs du virus dont 216 à Gabès Sud, 136 à Gabès ville, 120 à Mareth et 83 à El Hamma.

Nabeul : Deux nouveaux décès des suites du coronavirus et 130 nouvelles contaminations ont été enregistrés dans le gouvernorat de Nabeul portant le bilan à 7762 cas confirmés depuis le début de la pandémie dont 229 décès, 6504 guérisons et 1029 porteurs actifs.

Sousse : 91 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dans le gouvernorat de Sousse portant le bilan à 8563 cas confirmés dont 277 décès et 7048 guérisons.