Covid-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

Voici le point de la situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions :

Gouvernorat de Gabès :

Le gouvernorat de Gabès a enregistré, durant les dernières 24h, trois nouveaux cas de décès liés au Covid-19, portant ainsi le bilan des victimes de ce virus dans la région à 216 cas, a fait savoir, dimanche, le coordinateur de la cellule de veille sanitaire au sein de la direction régionale de la santé, Hassine Jabran.

108 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés sur un total de 108 tests de dépistage effectués, a-t-il fait savoir.

Gouvernorat de Ben Arous :

Quatre nouveaux cas de décès dus au Coronavirus et 108 nouvelles contaminations ont été enregistrés, durant les dernières 24 heures, a indiqué dimanche la commission régionale chargée du suivi de la situation épidémiologique.

Avec ce nouveau bilan, la région compte désormais 310 morts et 8267 contaminations depuis l’apparition de cette pandémie.

Gouvernorat de Médenine:

Le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Medenine, Zied Al Anz a indiqué, dimanche, que quatre nouveaux cas liés au Coronavirus et 108 nouvelles contaminations ont été enregistrées, au cours des dernières 24 heures.

Il a ajouté que le nombre total de contaminations est passé à 6312 cas et celui des décès à 228 cas, depuis le déclenchement de la pandémie.

Gouvernorat de Monastir:

Le nombre des victimes du Covid-19 est passé à 266 cas dans le gouvernorat de Monastir, après avoir enregistré deux nouveaux cas de décès liés à ce virus, a révélé dimanche le directeur régional de la santé de Monastir, Hammouda Al Baba.

Pour ce qui est du nombre des nouvelles contaminations, le responsable a souligné que 978 nouveaux cas ont été recensés.

Gouvernorat de Mahdia:

Un seul nouveau cas de décès a été enregistré ce dimanche à Mahdia tandis que 103 nouvelles contaminations ont été recensés, selon la direction régionale de la santé de Mahdia.

