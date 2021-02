COVID-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

Le Kef : 5 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées au Kef sur un total de 48 tests effectués le 05 février en cours, a annoncé, dimanche, la direction régionale de la santé dans un communiqué.

Ainsi le bilan est porté à 4815 cas confirmés d’infection au coronavirus dans la région depuis le début de la pandémie. 4740 personnes se sont rétablies et 158 sont décédées, selon la même source.

Le communiqué précise que la région enregistre depuis une semaine, une baisse remarquable du nombre de personnes placées en confinement passant de 250 au cours des semaines dernières à 75 personnes ce dimanche.

Les hospitalisations ont aussi baissé et se sont limitées à 20 personnes par jour, a souligné Abdelbaki Jomni, responsable de l’information et des programmes à la direction régionale de la santé dans une déclaration à l’agence TAP.

Monastir : Un nouveau décès et 61 nouvelles contaminations ont été enregistrées samedi dans le gouvernorat de Monastir, a indiqué dimanche Hammouda El Babba, directeur régional de la santé.

Le responsable a signalé que le bilan est passé à 13 mille 437 cas confirmés d’infection au coronavirus dans la région dont 10 mille 832 guérisons et 317 décès.

Le gouvernorat compte actuellement 2288 porteurs actifs dont 68 malades atteints de la COVID -19 hospitalisés à l’hôpital régional Fattouma Bourguiba à Monastir.

Gabès : Un nouveau décès a été enregistré durant ces dernières 24h dans le gouvernorat de Gabès portant le bilan à 249 morts du coronavirus dans la région, a souligné Hassine Jabran, coordinateur de la cellule de veille sanitaire à la direction régionale de la santé dans une déclaration à l’agence TAP.

Jabran a indiqué que sur un total de 84 tests effectués, 19 nouvelles contaminations ont été détectées portant le bilan à 8462 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 7668 ont guéri.

La même source a signalé que la région compte actuellement 794 porteurs actifs dont 196 à El Hamma, 185 à Gabès Sud, 129 à Mareth et 94 à Gabès ville.

Ben Arous : 33 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées durant ces dernières 24h dans le gouvernorat de Ben Arous sur un total de 121 tests, portant le bilan à 8999 cas confirmés, selon le comité régional de suivi de la situation épidémiologique.

D’après la même source, deux décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 345 morts du coronavirus dans la région.

En revanche, 8186 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

Par ailleurs, le nombre de porteurs actifs est actuellement de 468 dont 43 hospitalisés à l’hôpital régional El Yasminet et 168 sont placés en confinement obligatoire.

Béja : Un homme originaire de Nefza, âgé de 77 ans, est mort samedi du coronavirus à l’hôpital régional de Béja portant le bilan à 127 décès dans l’ensemble du gouvernorat.

Par ailleurs, 29 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées portant le bilan à 4241 cas confirmés dont 3805 personnes rétablies (89%), selon les statistiques de la direction régionale de la santé.

- Publicité-