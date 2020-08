COVID 19 : Fakhfakh à l’aéroport Tunis-Carthage

Le Chef du gouvernement d’expédition des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, s’est déplacé, mardi, à l’aéroport international de Tunis Carthage où il a insisté sur l’impératif d’augmenter le nombre des analyses de dépistage du coronavirus au profit des employés de l’aéroport, notamment ceux de première ligne, en matière d’accueil des touristes et des Tunisiens revenus de l’étranger.

Accompagné des ministres de la Santé et du Transport et de la Logistique par intérim ainsi que de celui du Tourisme et de l’Artisanat, Fakhfakh a aussi pris connaissance du degré de respect du protocole sanitaire appliqué à l’aéroport et du fonctionnement de la Cellule de suivi COVID 19 mise en place pour veiller au respect des mesures barrières ( port des masques de protection, distanciation physique…) par tous les employés et durant toutes les heures du service.

Il a aussi inspecté les points de prélèvements destinés aux analyses PCR et qui ont été renforcés pour pouvoir effectuer une moyenne de 500 analyses quotidiennement au profit des agents de l’aéroport toutes spécialités confondues.

La visite d’Elyes Fakhfakh à l’aéroport Tunis Carthage intervient après la découverte de 26 contaminations au nouveau coronavirus parmi le personnel de l’aéroport.