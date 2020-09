Covid-19: La Corée fait don de plus de 27 mille tests rapides à la Tunisie

a Tunisie a reçu lundi, un lot de 27 mille 300 tests rapides de dépistage du Covid-19.

Ces aides, d’une valeur de 300 mille dollars américains, ont été accordées par le ministère coréen des Affaires étrangères, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Le directeur général pour l’Amérique et l’Asie au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Riadh Essid a réceptionné les aides à l’aéroport international Tunis-Carthage. Il était accompagné du directeur général de la santé militaire Mustapha Ferjani et de l’ambassadeur de Corée en Tunisie Cho Koo-Rae.

Riadh Essid a adressé ses remerciements au gouvernement coréen pour son soutien à la Tunisie, en particulier dans le domaine de la Santé, mettant en avant les relations historiques liant les deux pays. Il s’est félicité du développement qu’a connu la coopération bilatérale au cours des dernières années.