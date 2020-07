Le maintien de la fermeture des frontières terrestres a permis d’assurer une meilleure maîtrise de la situation épidémique, en parallèle d’une ouverture des frontières maritimes et aériennes depuis plus d’une semaine, a indiqué le directeur général de la santé Tahar Gargueh.

Il a souligné dimanche que le ministère de la Santé examine en permanence la situation en Algérie et en Libye pour une meilleure coordination et concertation avec les pays voisins et la prise de mesures préventives nécessaires de lutte contre le coronavirus avant de planifier une réouverture des frontières. Il a rappelé à ce propos que la Tunisie assure toujours l’évacuation des citoyens par voie terrestre.

Il a aussi l’efficacité des mesures prises au niveau des ports maritimes et des aéroports pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le ministère prévoit l’acquisition de matériel de respiration artificiel pour le mobiliser dans les hôpitaux publics afin de renforcer les mesures préventives en cas d’une nouvelle vague de pandémie, a encore ajouté Gargueh.

Un comité sera formé au sein du ministère composé de membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, des responsables des structures de santé spécialisés en réanimation et en biologie afin d’appuyer les efforts des hôpitaux en cas de nouvelle vague de pandémie de covid-19, a-t-il notamment signalé.