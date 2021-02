Covid-19: la plateforme de soutien aux entreprises sera opérationnelle à partir du 1er mars

Les entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 souhaitant bénéficier des mesures de soutien, peuvent s’inscrire sur la plateforme « entreprise.finances.gov.tn », à partir du 1er mars jusqu’à fin juin, a annoncé le ministère de l’Economie, des Finances et du Développement de l’investissement. Cette plateforme permettra la réception des demandes des entreprises économiques sinistrées souhaitant être accompagnées dans le cadre du décret-loi n°6 du 16 avril 2020 relatif aux mesures fiscales et financières, pour réduire les impacts du Covid-10 et de l’article 33 de la loi de finances de 2021.Ces entreprises sont appelées justifier qu’elles répondent aux critères prévues par le décret gouvernemental n°308 de 2020 portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de bénéficier des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus.Pour plus d’informations, les entreprises concernées peuvent contacter la direction générale des impôts au ministère des Finances par téléphone : 71908032- 71908034- 71908036, ou par email : [email protected]

- Publicité-