Covid-19 : La Tunisie placée sur la liste orange par Malte

La « liste orange » des pays dont les visiteurs doivent produire un test PCR de dépistage du Covid-19 par écouvillonnage négatif comprend désormais quatre pays et une petite partie d’un cinquième, après que le gouvernement maltais a accepté de la mettre à jour aujourd’hui.

Dans une déclaration commune, les ministères maltais de la santé et du tourisme confirment que les visiteurs en provenance de Tunisie ou de République tchèque seront soumis à cette obligation à partir de vendredi minuit.

Aucune autre région, territoire ou ville n’a été retirée de la liste, qui comprend également la Bulgarie, la Roumanie et les villes espagnoles de Madrid, Barcelone et Gérone. Les chiffres du tourisme de l’Office national des statistiques montrent que l’Espagne est le seul marché touristique de premier plan sur la liste ; la proportion de personnes originaires des autres destinations est faible.