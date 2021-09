Covid-19 : L’Afrique du Sud toujours sur la « liste rouge » britannique

Scientifiques, politiques comme professionnels du tourisme Sud-Africains, jugent « ridicule » et offensant d’être maintenus sur la « liste rouge » de la Grande-Bretagne, qui décourage les Britanniques à venir chez eux en leur imposant au retour une quarantaine stricte.

- Publicité-

Alors que les chiffres de contaminations sont au plus bas en Afrique du Sud, à moins de 3.000 cas par jour, les accusations de « discrimination » et soupçons de racisme fusent, dans des communiqués de presse comme sur les réseaux sociaux, et l’ignorance des régulateurs britanniques est fustigée.

Réputée pour ses réserves d’animaux sauvages et ses paysages à couper le souffle, l’Afrique du Sud ne retrouve pas ses touristes en dépit d’une situation sanitaire stabilisée.