Covid-19: L’Afrique du Sud veut introduire un «passeport vaccinal»

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche 12 septembre son intention d’introduire un « passeport vaccinal », dans un contexte de défiance généralisée à l’égard du vaccin contre le Covid-19, dans le pays du continent le plus touché par le virus.

Dans une allocution télévisée à la nation, Cyril Ramaphosa a assuré que l’immunisation de la population adulte était un préalable nécessaire pour rouvrir complètement l’économie et éviter une quatrième vague d’infections, alors que le nombre de cas a fortement baissé dans le pays.

Dans deux semaines, nous « fournirons de plus amples informations sur un système de passeports vaccinaux qui pourront être utilisés comme preuve de vaccination à diverses fins et lors de divers événements », a-t-il déclaré sans fournir plus de détails. Il a ajouté que la « baisse soutenue des infections (…) au cours des dernières semaines » permettrait toutefois d’assouplir les mesures restrictives à partir de lundi.