Covid-19 : Le ministère de la santé accorde une autorisation de commercialisation exceptionnelle et provisoire pour une durée d’une année sur le marché tunisien au Vaccin russe  » Spoutnik « 

Le ministère de la santé a accordé une autorisation de commercialisation exceptionnelle et provisoire pour une durée d’une année sur le marché tunisien au Vaccin russe » Spoutnik «

Dans un communiqué publié samedi 30 janvier 2021, le ministère a précisé que cette autorisation a été accordée après évaluation du dossier présenté de la part du laboratoire par une équipe d’experts relevant du laboratoire national de contrôle des médicaments et du centre national de pharmacovigilance ainsi que des experts en virologie, en toxicologie, immunologie et des maladies transmissibles.

Il convient de rappeler que, le ministère de la santé avait accordé le 11 janvier 2021, une autorisation de commercialisation exceptionnelle et provisoire pour une durée d’une année sur le marché tunisien au vaccin de Pfizer/BioNTech.

Ce cadre organisationnel pourrait accélérer l’acquisition du vaccin dans les plus brefs délais, selon le ministère de la santé.