Covid-19 : Le taux de  contamination ira crescendo en mai

Le président du Comité national de vaccination, Hechmi Louzir, a indiqué hier, 18 avril 2022, dans une déclaration accordée à l’agence TAP, que le nombre des contaminations sera en hausse au cours du mois de mai.

- Publicité-

Selon lui, toutes les études ont montré que l’immunité acquise tend à diminuer dans le temps, après 5 ou 6 mois de la contamination ou la vaccination. De ce fait, il est fort probable que le taux de positivité risque d’augmenter au cours du mois de mai.

L’affaiblissement de cette immunité ne sera pas total. Cette immunité va jouer un rôle important dans la réduction du risque de développer des formes graves de la Covid-19 et réduire le taux de mortalité. Ainsi, on ne s’attend pas en principe à une sixième vague mais à une augmentation considérable du nombre des cas contaminés.

Louzir a souligné qu’il est possible d’éviter cette éventualité en respectant les protocoles sanitaires et en renforçant le système immunitaire grâce aux doses de rappel (les 3ième et 4ième doses).