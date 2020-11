Covid-19 : Le vaccin de Pfizer rencontre un problème majeur, sa température de conservation

Si les laboratoires Pfizer et BioNTech ont frappé très fort en ce début de semaine en annonçant l’efficacité à 90% de leur vaccin anti-Covid, la technologie utilisée pour le développer risque de poser problème pour le gigantesque déploiement qui s’annonce…

- Publicité-

Il s’agit de température de conservation du vaccin, qui ne peut pas dépasser les -70°C ! Un froid extrême que très peu d’appareils sont capables d’assurer. En France par exemple, comme l’expliquent BFM Business, on ne trouve ce type de congélateur « ultra basse température » que dans les laboratoires de recherche, d’analyse, dans les CHU et « plus rarement » dans les petits hôpitaux.

Aux États-Unis comme en Europe, on tente déjà de résoudre ce sérieux casse-tête. Il ne reste en effet que quelques mois, voire quelques semaines, pour s’adapter et imaginer un dispositif capable d’assurer la conservation du vaccin d’une part, et son transport d’autre part.

La société UPS s’est lancée, par anticipation, dans la construction de deux « fermes », l’une à Louisville dans le Kentucky, l’autre aux Pays-Bas, « près des hubs aériens ». Ces fermes pourraient contenir chacune 600 congélateurs, « soit 48 000 flacons de vaccin », pour faciliter des transferts qui ne pourront se faire qu’à l’aide de la neige carbonique.