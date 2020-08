Covid-19 : Les économies plongent et la lutte sera longue

Plongeon des économies, mesures sanitaires en ordre dispersé et bilan humain toujours plus lourd: la pandémie de coronavirus va probablement être « très longue », prédit l’OMS, alors que pointe déjà une bataille des vaccins.

Six mois après avoir décrété l’urgence mondiale, l’organisation a réuni à Genève son Comité d’urgence pour la quatrième fois pour réévaluer la pandémie et son verdict a été sans appel: le monde doit se préparer à lutter pendant très longtemps.

La veille le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait estimé que « cette pandémie est une crise sanitaire comme on n’en voit qu’une par siècle, et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir ».

A ce jour, plus de 17,6 millions de personnes ont été contaminées dans le monde et plus de 680.000 en sont mortes, selon un bilan établi samedi par l’AFP.

En sinistre position de tête, les Etats-Unis comptent 153.314 morts dont 1.442 vendredi – un décès toutes les minutes -, suivis du Brésil (92.475 morts), du Mexique (46.688 décès) et du Royaume-Uni (46.119 morts).