Covid-19: les polonais et les tchèques autorisés à se rendre en Tunisie sans présenter un test PCR

Les voyageurs polonais et tchèques seront autorisés exceptionnellement à se rendre en Tunisie sans être contraints de présenter un test PCR, a indiqué jeudi le ministère du Tourisme.

Des vols charters seront assurés pour transporter les touristes de ces deux pays, a ajouté le ministère dans un communiqué, indiquant que cette décision a été prise avec l’appui du ministère de la Santé.

Il convient de signaler que l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergente a classé, à la date du 29 juillet dernier (dernière actualisation), la Pologne et la Tchéquie en zone » orange « .

Pour l’Observatoire, les voyageurs issus des pays classés en zone » orange » doivent obligatoirement faire une analyse de laboratoire (RT-PCR) 72 heures avant le voyage, à condition que la date de réalisation de l’analyse ne dépasse pas 120 heures à l’arrivée.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi a, pour sa part, annoncé le 2 août dernier qu’il prévoit l’arrivée de vols charters à partir du 13 août, dont certains atterriront à l’aéroport international Habib Bourguiba de Monastir, et ce, après que certaines données épidémiologiques concernant certains pays comme la Pologne et la République tchèque aient été mises à jour.