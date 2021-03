Covid-19: Les premiers vaccins sont enfin arrivés. Ils seront administrés à 15 mille personnes

Les premières doses du vaccin anti-covid, « Spoutnik V, sont arrivées à l’aéroport de Tunis-Carthage, dans l’après-midi de ce mardi 9 mars 2021, à bord d’un avion de la compagnie française Air France, rapporte Mosaïque fm.

30 mille doses de ce vaccin serviront à vacciner 15 mille personnes, avait annoncé la présidence de la République dans un communiqué, lundi.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a fait le déplacement à l’aéroport pour en prendre livraison.

Lors d’une séance plénière, tenue lundi 8 mars 2021, Faouzi Mehdi a précisé que la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus vise à vacciner 50% de la population.

Ila tenu à rappeler et assurer que la stratégie du ministère pour assurer la campagne de vaccination se base sur la gratuité et sur le principe de parité afin de parvenir à vacciner les citoyens dans les différentes régions du pays.

Et de préciser que la distribution des vaccins sera effectuée à travers les dépôts de la pharmacie centrale (Sousse, Le Kef, Gafsa, Médenine et Sfax).

Le ministère de la Santé a coordonné avec les autorités régionales, afin d’aménager 25 centres de vaccination, en plus des équipes mobiles, pour assurer la vaccination des gens dans les zones isolées, a-t-il ajouté.

Faouzi Mehdi a fait savoir que la Tunisie obtiendra une grande partie des vaccins à titre gratuit, après son adhésion à l’initiative Covax et que le reste des vaccins seront acquis à travers un prêt de la Banque mondiale de 100 millions de dollars et 30 millions de dinars sur le budget de l’Etat.

COVAX est un mécanisme mis en place par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à assurer une distribution équitable des vaccins contre le coronavirus et à les mettre à la disposition des pays à faible et moyen revenus, afin qu’ils ne soient pas en queue de peloton dans la course mondiale à l’acquisition de vaccins anti-Covid. Des négociations ont été menées pour acheter d’autres doses en vue d’atteindre au total 8,8 millions de doses pouvant couvrir 5 millions de personnes en 2021.

Le taux de positivité des tests décroche à 10%

L’arrivée de premiers lots de vaccin coïncide avec une baisse du taux de positivité suite à la détection de 313 nouvelles contaminations par le coronavirus le 7 mars 2021 jusqu’à 11h sur un total de 3126 tests effectués, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

D’après ces chiffres, le taux de positivité des tests a baissé à 10% contre plus de 30% au cours des mois précédents.

Au même jour, 24 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 8225 morts du coronavirus et un total de 238 017 cas confirmés dont 202 994 guérisons après le rétablissement de 595 personnes.

Selon la même source, en date du 07 mars, 1081 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 274 admis en soins intensifs et 100 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 22 patients supplémentaires en 24h.