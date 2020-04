COVID-19 : Les quantités d’alcool utilisées dans le domaine médicale en hausse de 40%

La Régie des alcools relevant du Ministère des finances, a affirmé dans un rapport publié, récemment, que les quantités d’alcool utilisées ont augmenté de 40%, par rapport à la même période de 2019.

La régie a exprimé, dans un communiqué publié mardi 21 avril 2020, sa compréhension des préoccupations de tous les secteurs industriels, tels que les fabricants de parfums et de produits cosmétiques, appelant à la nécessité de comprendre cette situation exceptionnelle.

”La distribution des alcools est soumise exclusivement à des autorisations de distribution accordées par la Direction de la Pharmacie et du Médicament, et la pharmacie centrale aux établissements de santé publics et privés, afin de fournir les produits de fabrication de médicaments et de produits de désinfection” lit-on dans le communiqué.