Covid-19: L’OMS enregistre une remontée des cas en Europe après six semaines de déclin

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente à nouveau en Europe, après six semaines de déclin, a annoncé jeudi 4 mars la direction régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«La semaine dernière, les nouveaux cas de Covid-19 en Europe ont augmenté de 9% pour atteindre un peu plus d’un million. Cela met fin à une baisse prometteuse de six semaines des nouveaux cas, avec plus de la moitié de notre région enregistrant un nombre croissant de nouvelles infections», a déclaré le directeur Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse.