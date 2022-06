Covid-19 : Louzir insiste sur la dose de rappel

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir a déclaré, ce jeudi 23 juin 2022, que le nombre de contaminations pourrait encore grimper, appelant, dans ce contexte, à la vaccination et au respect des mesures de protection sanitaire, dont le port du masque.

Intervenant sur Mosaïque fm, il a réitéré la nécessité de se faire administrer la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus, précisant qu’elle est , essentiellement, destinée aux personnes de 18 et plus, mais que les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques restent toujours prioritaires.

Mahjoub Aouni, membre du Comité scientifique, avait déclaré, plus tôt dans la matinée, que le sous- variant d’Omicron BA5 est dominant en Tunisie, soulignant qu’il se propage très vite.