Covid-19: Mg communique et rassure quant à la fermeture du Magasin Mg Proxi Gabès Menzel

Mg informe l’opinion publique, que suite au cas Covid 19 avéré positif de la sœur d’une employée du Magasin mg Proxi Gabès Menzel, cette dernière s’est mise en quarantaine depuis le 13/08 et a par la suite elle-même effectué un test qui s’est avéré positif le 19/08.

Mg rappelle avoir immédiatement procédé au nettoyage et à la désinfection du magasin la nuit du 19/08 au 20/08 et, suite au recommandation de la DRS (direction régionale de la santé) de Gabès, a fermé le magasin le 20/08 après-midi en mettant tous les employés en quarantaine et ce pour leur propre protection ainsi que celle des clients.

Ces employés passeront tous le test Covid19 ce vendredi 21/08.

Par ailleurs, après avoir eu l’autorisation de la DRS, mg a pris la décision de réouvrir les portes de son supermarché ce vendredi 21/08 avec du personnel provenant d’autres magasins notamment MG Maxi Gabès et MG Proxi Gabès Bab Bhar.

MG, en souhaitant un prompt rétablissement à son employée, tient à cette occasion à rappeler à ses clients qu’en matière de gestion de la crise Covid19 toutes les décisions sont prises en pleine coordination avec les autorités régionales et nationales et répondent aux mesures prévues par le Ministère de la Santé Publique pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients.