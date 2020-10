Covid-19: Nouvelles contaminations à Siliana, Tozeur et Gafsa

De nouveaux cas positifs de Covid-19 et des décès ont été enregistrés, jeudi, dans les régions. La situation épidémiologique se présente comme suit dans les gouvernorats de Siliana, Tozeur et Gafsa.

Siliana : 36 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Siliana a enregistré 36 nouvelles contaminations par le Covid-19 et un décès, a fait savoir le directeur régional de la santé de Siliana, Abdelwahab Harrabi. Ces cas sont répartis sur Siliana Ville (30), Gaafour (3), Bouarada (1), El Krib (1) et Bargou (1).

Au moins 323 personnes ont été jusqu’ici diagnostiquées positives au nouveau coronavirus et 10 décès ont été enregistrés, depuis le début de la pandémie.

Le même porte-parole a ajouté que les nouvelles contaminations sont liées aux résultats des échantillons qui ont été soumis les 19, 20 et 21 octobre, notant que le nombre de blessés a atteint 323 blessés et 10 décès depuis le début de la pandémie.

Tozeur : 15 nouvelles contaminations

Une quinzaine de contaminations par le Covid-19 ont été enregistrées, jeudi, à Tozeur, sur 40 échantillons, portant ainsi le nombre total des cas confirmés à 357, sur un total de 1494 prélèvements, a-t-on appris de la direction régionale de la santé de Tozeur.

Le nombre actuel des cas porteurs du virus ont atteint 205, dont 85 cas à Nefta, classée comme une zone rouge.

Pour rappel, un couvre-feu a été décrété, à partir du 21 octobre, à la délégation de Nefta (Tozeur), de 20h à 05h du matin, du lundi au vendredi, et de 18h à 05h du matin, les samedi et dimanche.

Gafsa : 39 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Gafsa a enregistré, jeudi, 39 nouvelles contaminations par le Covid-19, sur 66 prélèvements, portant ainsi le nombre des cas porteurs du virus à 283, selon le directeur régional de la santé, Salem Nasri.

Le nombre des décès est passé à 12, après le décès de 3 personnes, au cours de ces dernières 24 heures, dont un homme âgé de 80 ans, de la délégation d’Om Laarayes.

Actuellement, 11 personnes sont hospitalisées et les autres sont soumises soit à l’isolement obligatoire aux centres de Monastir et de Mahdia ou à l’auto-isolement dans leurs maisons.

Depuis le début de la propagation du virus, Gafsa a enregistré 556 cas confirmés, dont 12 décès et 262 se sont rétablis.