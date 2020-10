Covid-19: Partis politiques et organisations nationales préconisent la réquisition du secteur privé de la Santé

Plusieurs partis et organisations nationales ont appelé à la réquisition du secteur privé de la santé (cliniques, laboratoires et médecins de libre exercice) pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration commune publiée samedi, les signataires soulignent le besoin de nouveaux recrutements dans le secteur de la santé publique et de volontaires parmi les retraités. Ils insistent, également, sur l’impératif de fournir aux hôpitaux les équipements nécessaires et de dédier les ressources du Fonds 18/18 au renforcement du secteur.

Sur un autre plan, les signataires de la déclaration exhortent les Tunisiens ainsi que toutes les forces nationales à faire pression sur le gouvernement pour améliorer le rendement et la capacité du secteur de la santé dans son combat contre la pandémie.

Ils y mettent l’accent sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour placer la vie des Tunisiens au dessus des intérêts des lobbies et des familles influentes en cette conjoncture délicate que vit le pays.

Les signataires mettent en avant les dangers qui guettent le pays et son peuple en rapport avec la pandémie ainsi que les grandes difficultés auxquelles le secteur de la santé publique fait aujourd’hui face, et ce, en raison de la politique impopulaire et antipatriotique de tous ceux qui se sont succédé au pouvoir depuis des décennies.

La déclaration est notamment signée par le parti des travailleurs, le parti national démocratique socialiste, le courant populaire, le mouvement la Tunisie en Avant et l’Union générale des Etudiants de Tunisie ainsi que des indépendants.

