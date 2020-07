Covid-19 : Pas de tests RT-PCR pour les voyageurs revenant en Tunisie !

Les voyageurs tunisiens et leurs conjoints étrangers ou les étrangers qui résident en Tunisie, seront dispensés de l’obligation de présenter un test RT-PCR, s’ils viennent de pays où ils ne peuvent pas effectuer ce type d’analyse, a annoncé, vendredi, la présidence du Gouvernement.

Cette mesure concerne les pays où la propagation du virus est moyenne, ou le reste des pays, à condition que ces voyageurs passent une période de confinement obligatoire de 10 jours à leurs propres frais, dans un centre de confinement dédié, selon un communiqué publié par la présidence du Gouvernement, concernant l’assouplissement des mesures relatives à l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes.

« Une liste des centres de confinement sera rendue publique sur les portails officiels des ambassades et consulats tunisiens à l’étranger ».

« En cas d’un empêchement justifié, il est permis aux Tunisiens à l’étranger, de ne pas présenter un test RT-PCR, à condition d’obtenir une autorisation du ministère de la Santé ».

« Les enfants âgés de 12 ans ou moins, seront exonérés de présenter un test RT-PCR. Ceux parmi eux, qui arrivent de pays à forte propagation du virus, peuvent rester en auto-isolement en compagnie de l’un des parents, dans un lieu de confinement obligatoire ».

« Les mesures relatives à la meilleure situation épidémiologique du pays d’accueil, en vigueur durant les 7 jours précédant la date du voyage, seront appliquées aux arrivants ».

« La nouvelle classification de la situation épidémiologique annoncée par l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, en ce qui concerne les mesures de confinement, sera appliquée à compter du jour suivant, la date de sa publication » .

Le retour des familles tunisiennes et mixtes, et l’ensemble des Tunisiens bloqués en Libye et en Algérie sera assuré, à travers les frontières terrestres sur différents contingents, a encore, indiqué la présidence du gouvernement.