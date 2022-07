Covid-19- Pèlerinage: Le ministère de la santé recommande le respect des mesures préventives de lutte contre le coronavirus

Le ministère de la santé a recommandé mercredi l’impératif de respecter les mesures de prévention lors de l’accueil des pèlerins de retour des lieux saints. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la santé a rappelé aussi l’impératif du confinement sanitaire d’une durée de 07 jours, pour le pèlerin à son retour des lieux saints. Il s’agit notamment de porter le masque, de respecter la distanciation sociale, d’éviter les lieux fermés, d’assurer une aération adéquate et de désinfecter fréquemment les mains. Le pèlerin doit aussi respecter le confinement sanitaire d’une durée de 07 jours à partir de la date de son arrivée et de prendre les mesures préventives nécessaires notamment la distanciation sociale. Certains pèlerins peuvent souffrir de quelques symptômes dont des maux de tête, des douleurs musculaires, à cause des efforts déployés lors de l’accomplissement des rites du pèlerinage, a rappelé la même source. Ces symptômes vont disparaitre après un temps de repos et l’administration d’antalgique, dans le cas contraire il faut consulter un médecin, a ajouté la même source. Les premiers vols de retour des lieux saints sont prévus le 27 juillet courant.

