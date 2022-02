COVID-19 : Plus de 3 mille nouvelles contaminations recensées le 14 février en cours

13 décès supplémentaires et 3067 nouvelles contaminations par la COVID-19 ont été enregistrés le 14 février en cours jusqu’à minuit sur un total de 11801 tests réalisés, soit un taux de positivité de 25,99%.

Selon le dernier bilan publié mercredi par le ministère de la santé, depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 971460 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés dont 27233 sont morts et 904339 se sont rétablis.

D’après le même bilan, en date du 14 février en cours, 72 personnes atteintes de la COVID-19 ont été hospitalisées dans les établissements de santé publics et privés dont 250 personnes placées en réanimation et 55 sous respirateurs artificiels.

Le nombre de malades COVID-19 hospitalisés est, ainsi, porté à 1374 personnes.