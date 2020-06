Covid-19 : Plus de 30 milliards $ pour développer vaccins, tests et traitements

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi que 31,3 milliards de dollars (27,8 milliards d’euros) seraient nécessaires au cours des 12 prochains mois pour mener des tests, développer des traitements et des vaccins contre le coronavirus.

L’OMS, qui a lancé une initiative internationale contre la pandémie, souhaite dans le cadre de ce programme conduire 500 millions de tests et proposer 245 millions de traitements dans les pays en développement et à revenus intermédiaires d’ici 2021, précise l’organisation dans un communiqué.

L’équipe de l’OMS veut également distribuer deux milliards de vaccins d’ici fin 2021, dont la moitié dans les pays à faible et moyen revenus. Au total, la pandémie a fait 485.549 morts officiellement recensés dans le monde, selon un dernier décompte.