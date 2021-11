Covid-19: Plus de 4.8 millions de Tunisiens ont achevé le schéma vaccinal

Plus de 4.8 millions tunisiens ont achevé leur vaccination contre le coronavirus, a indiqué vendredi le ministre de la Santé Ali Mrabet, rappelant que la situation sanitaire est rassurante mais la vigilance s’impose. Mrabet a ajouté en marge du 4ème forum sur le sida et les MST tenu à Hammamet que la Tunisie n’a pas enregistré une hausse des cas infectés par le coronavirus ni au niveau des décès.

Il a à cette occasion appelé à accentuer les efforts de sensibilisation afin d’inciter les citoyens à aller vacciner et terminer le processus de vaccination. La Tunisie a entamé l’administration de la 3ème dose anti-covid-19 pour les personnes âgées de 50 ans et plus afin de renforcer leur immunité, a encore noté le ministre de la santé. Il a rappelé à ce propos la nécessité de respecter les protocoles sanitaires et les mesures de prévention.

Evoquant le dossier des médicaments et le problème de manque de certains médicaments pour traiter les maladies chroniques, Mrabet a estimé que le problème se pose au niveau de certains médicaments à cause du refus par les patients des médicaments génériques.