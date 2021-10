Covid-19 : Plus de 4 millions de personnes

Quelque 4.048.705 Tunisiens ont été vaccinés contre le coronavirus au samedi 9 octobre 2021, annonce dimanche le ministère de la Santé.

Le ministère explique, dans son rapport quotidien sur la situation vaccinale dans le pays, que 317 5107 personnes ont reçu deux doses de vaccin, 372 780 ont reçu un vaccin à dose unique et 500 818 ont déjà été infectées par le coronavirus.

Sur les 144 469 personnes convoquées samedi, seules 48 378 se sont présentées et ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé réitère son appel à tous les citoyens à s’inscrire sur le système Evax pour se faire vacciner contre la Covid-19.

De nouvelles journées nationales de vaccination ont démarré ce dimanche 10 octobre et se poursuivront au lundi 18 octobre. Elles sont ouvertes à la catégorie d’âge 18 ans et plus , avec la possibilité de choisir le vaccin parmi ceux disponibles : Sinovac, Pfizer, Johnson and Johnson, Spoutnik et AstraZeneca pour les 40 ans et + .

Ces journées sont ouvertes aux inscrits et aux non-inscrits pour recevoir la première dose, et à ceux qui ont manqué le rendez-vous de la seconde dose.

Près de 100 centres ont été réservés à cet effet sur tout le territoire, et sont ouverts de 8h à 17h.