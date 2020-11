Covid-19-Régions: Bulletin sur la situation épidémiologique

Le point de situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions:

Gouvernorat de Gabès: Un nouveau décès par le Coronavirus a été enregistré, dimanche, dans le gouvernorat de Gabès, portant le nombre total de décès dans la région à 59.43 nouvelles contaminations ont été, également, enregistrées sur les 123 analyses effectuées en laboratoire. En effet, 9 cas de contamination par le virus ont été constatés à Gabès ville, 7 à Mareth, 6 à El Hamma et Gabès Sud, 5 à Gabès Ouest, 4 à Oudhref, 3 à Ghannouch et 1 cas à Nouvelle Matmata, Metouia et Menzel Habib.Le nombre de personnes ayant passé le stade d’infection et non porteurs des signes cliniques s’élève à 2413 sur un total de 2939 personnes touchées par la maladie.525 cas actifs sont recensés dans la région dont 134 à Gabès sud, 127 à Gabès ville, 89 à El Hamma et 61 à Ghannouch.Gouvernorat de Kasserine:

Le nombre de décès par la Covid-19 dans la région s’élève à 92 après 3 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures.Depuis le début de la pandémie, le nombre total des cas de contamination par le virus s’élève à 1964 après le dépistage de 67 nouveaux cas samedi soir.Les nouveaux cas sont répartis comme suit: 44 à Kasserine nord et Kasserine sud, 6 à Sbeïtla, 2 à Foussena, 9 à Thala et Feriana, 3 à Majel Bel Abbès et 1 à Hassi El Ferid.Les cas de guérison dans la région s’élèvent à 1213, tandis que les cas actifs sont estimés à 659 dont la plupart sont détectés à Kasserine nord et Kasserine sud (286). Gouvernorat de Monastir:127 décès ont été recensés dans la région depuis mars dernier après le constat, samedi, d’un nouveau décès.Le nombre de cas de contamination confirmés s’élève à 5145, après la découverte de 53 nouveaux cas.Ils sont répartis comme suit :9 à Sahline, 9 à Teboulba, 8 à Bembla, 5 à Monastir, 5 à Sayada, Lamta et Bouhjar, 4 à Ksibet El Médiouni, 4 à Jemmel, 4 à Zéramdine, 3 à Moknine et 2 à Ksar helal.45 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés dans la région, portant le nombre total à 3689. Gouvernorat de Béjà:35 nouveaux cas ont été détectés, samedi, à Béjà, portant le nombre total des cas positifs dans la région à 2012.Ils sont répartis comme suit : 13 cas à Béjà ville, 9 à Testour, 5 à Mdjez El Beb, 4 à Amdoun, 2 à Gbollat et Nefza.52 décès ont été enregistrés dans la région, tandis que 1356 personnes ont guéri depuis la propagation du Coronavirus. Gouvernorat du Kef:Trois nouveaux décès ont été enregistrés, samedi, dans le gouvernorat et 60 nouveaux cas ont été détectés sur les 92 tests effectués, portant le nombre total de décès à 67 et le nombre de cas confirmés de contamination à 2235 depuis le début de la pandémie.Le nombre de personnes admises dans les hôpitaux s’élève à 47 dont 7 en réanimation.A l’inverse, 1837 personnes ont guéri à l’issue de la période du confinement.Gouvernorat de Gafsa:Le gouvernorat a enregistré 4 décès par le Coronavirus pendant ces dernières 48 heures, portant le nombre total de décès à 56.22 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans la région, portant le nombre des porteurs du virus à 503. En effet, 14 cas ont été détectés à Gafsa sud, 4 à El Ksar, 2 à Metlaoui et 1 cas à Sidi Aich et Om Laârayes.Depuis la propagation de la Covid-19 en mars dernier, 1380 personnes ont contracté le virus, causant la mort de 56 personnes dans la région et 825 sont guéries.Gouvernorat de Manouba:Le nombre de décès par le Coronavirus s’élève à 137 après le constat de 3 nouveaux décès.Depuis le début de la pandémie, 1632 cas ont été enregistrés. 835 personnes sont guéries, 137 en sont décédées et 663 personnes sont toujours porteuses du virus.