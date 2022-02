Covid-19 : Un risque accru de trouble cardio-vasculaire dans l’année qui suit la maladie

Les personnes qui ont contracté le Covid-19 ont un risque augmenté de 55 % de développer un trouble cardio-vasculaire dans l’année qui suit l’infection. C’est ce que montre le suivi d’une vaste cohorte américaine, publié dans la revue Nature Medicine de février. Les troubles observés étaient de tout type : anomalies du rythme cardiaque (arythmies), survenue de caillots sanguins (thromboses) et embolies pulmonaires, accident vasculaire cérébral (AVC), maladie coronarienne, insuffisance cardiaque et infarctus du myocarde, et même décès par une de ces causes, mais aussi inflammation du cœur ou de son enveloppe (myocardites et péricardites).

Au total, l’étude a inclus 153 760 personnes dont le test a révélé la présence du virus SARS-CoV-2 entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2021 et ayant survécu aux trente premiers jours de la maladie. Très peu avaient été vaccinées avant l’infection – les vaccins n’étant disponibles qu’à la fin de cette période.

Les personnes infectées ont été comparées à un premier groupe de plus de 5,6 millions de personnes non infectées sur la même période ; et à un autre groupe témoin de plus de 5,8 millions de patients suivis avant la pandémie, entre mars 2018 et janvier 2019. L’étude n’a pas concerné les variants Delta et Omicron, apparus après la période du suivi.