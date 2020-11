Covid: 22 décès et 1065 nouvelles contaminations

La Tunisie vient d’enregistrer 1065 nouvelles contaminations et 22 nouveaux décès liés au covid 19 à la date du 14 novembre 2020, a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé sur sa page officielle.

Ces cas ont été détectés à l’issue de la publication des résultats de 4867 analyses effectuées.

Ainsi, le nombre total de décès a atteint 2345 personnes et celui des contaminés est passé à 80404 cas depuis la propagation du virus, selon la même source..

Parmi ces cas positifs, 54362 personnes se sont rétablies de l’infection alors que 1484 patients sont actuellement admis dans les hôpitaux dont 282 admis en réanimation et 143 placés sous respiration artificielle.

