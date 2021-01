Covid: Environ 177.038 MDT collectés par le fonds 18-18 seront dépensés

Le ministère de la Santé a programmé de dépenser environ 177,038 millions de dinars sur un total de 204,134 millions de dinars collecté à travers le Fonds 18-18 jusqu’au 30 décembre 2020.

Dans un document publié sur son site Internet, le ministère a expliqué que 66 pour cent des dépenses programmées ont été accordées et achevées, soit environ 111 millions de dinars, tandis que les dépenses restantes (environ 65 millions de dinars) restent en cours .

La plus grande partie des dépenses a été allouée au matériel médical, au transport sanitaire et à l’acquisition de respirateurs artificiels et de lits de réanimation, d’une valeur de 68203 millions de dinars, soit 40%, contre 40 millions de dinars pour l’acquisition de fournitures médicales telles que les équipements d’analyse et de prévention.

Des sommes d’un montant de 30 millions de dinars ont été allouées pour les dépenses de logement des personnes placées en confinement obligatoire, et plus de 17 millions de dinars ont été allouées pour le recrutement d’agents paramédicaux et stagiaires en médecine dans le cadre de contrats de services, tandis qu’un million de dinars a été mobilisé pour la recherche scientifique.

La valeur du montant restant dans le fonds est d’environ 27,96 millions de dinars, selon le même document.

Il est à rappeler que le Fonds 18-18 pour la prévention contre le coronavirus a été créé en mars 2020. L’argent collecté est dépensé sous la supervision d’une commission qui comprend des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères des Finances, du Commerce et des affaires sociales, en plus de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), de l’Union de l’industrie et du commerce et de l’Artisanat (UTICA) et de la pharmacie centrale.

80 décès et 2059 nouvelles contaminations en 24 h

On rappelle que le ministère de la Santé a fait état, dimanche, de 2059 nouveaux cas d’infection par le Coronavirus et 80 décès supplémentaires à la date du 23 janvier courant à 11h00, ce qui porte 6234, le nombre total des morts, depuis le début de l’épidémie.

Selon un communiqué du département, 6726 analyses ont été effectuées à la même date, portant le nombre total des dépistages réalisés, depuis l’apparition de la pandémie à 816.128.

D’après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre d’individus guéris est de 2795 à la date du 23 janvier courant alors que le nombre total des patients guéris s’élève à 144.657.

Quelque 2165 patients sont toujours hospitalisés dans des établissements public et privé dont 418 en soins intensifs. Le nombre total des porteurs de virus ayant été pris en charge depuis l’apparition de la maladie s’élève à 8709.

Le ministère a invité les citoyens au strict respect des mesures anti-convid pour freiner l’envolée du nombre de contamination et de décès.