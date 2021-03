Covid: Est-ce que le vaccin affectera le jeûne?

Le vaccin contre le coronavirus n’a aucun effet sur le jeûne, a assuré, lundi, le Mufti de la République, invitant les Tunisiens à se faire vacciner pour limiter la flambée des cas de contamination par l’épidémie.

« D’un point de vue religieux, l’injection du vaccin se fait par voie sous-cutanée et non intraveineuse et ne possède donc aucun effet sur le jeûne. Il s’agit d’un médicament, a encore souligné le Mfti, cité dans un communiqué de l’Office de la Fatwa.

Dans le même sillage, le Mufti a souligné qu’il s’agit d’un devoir national de prendre les mesures de précaution qui s’imposent pour freiner les contaminations et protéger les âmes.

La campagne nationale de vaccination se poursuivra normalement pendant le mois saint de Ramadan, avait affirmé Hechmi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le virus, ajoutant que le calendrier de vaccination ne sera pas modifié.

Selon un dernier bilan fourni par le ministère de la Santé, le nombre des inscrits sur la plateforme de vaccination Evax atteint 744.326 alors que le nombre des personnes déjà vaccinées s’élève jusque-là 48653.