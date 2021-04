Covid: La Tunisie 1ère au monde en pourcentage de décès?

La Tunisie semble désarmée, comme partout ailleurs, face à la montée en flèche des contaminations et des décès, lors de cette troisième vague qui fait des ravages dans plusieurs parties du monde. La rapide augmentation du nombre de nouveaux cas fait aujourd’hui craindre une pression accrue sur les structures hospitalières. Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi et plusieurs responsables hospitaliers ont récemment alerté sur la saturation des hôpitaux et des services de réanimation, occupés à plus de 80 % dans toute la République.

Dans son bulletin quotidien portant sur la situation épidémique dans le pays, le ministère de la Santé a annoncé que 119 décès ont été enregistrés mardi suite à l’infection par le coronavirus.

Le nombre de décès s’élève ainsi à 10 mille 563 cas, a précisé la même source. Il s’agit du bilan le plus élevé enregistré dans le pays depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020. 1729 nouvelles contaminations ont été également recensées mardi suite à la réalisation de 6434 tests.

Le nombre des personnes guéries jusqu’à la journée du mardi est de l’ordre de 255 mille 870 personnes après le rétablissement de 2812 malades. 2791 malades sont pris en charge par les établissements hospitaliers, public et privé, en plus de 523 personnes sont admises en service de soins intensifs et 150 malades sont sous respirateurs artificiels.

Le nombre des personnes vaccinées est estimé à 345 mille 914 personnes dont 271 mille 129 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 74 mille 785 personnes ont reçu la deuxième dose, a encore précisé le ministère de la santé.

Le nombre de décès dus à la Covid-19 est très élevé

Le membre de la Commission scientifique de lutte contre le coronavirus, Riadh Gouider, a déclaré, ce jeudi 29 avril 2021, que le nombre de décès dus à la Covid-19 en Tunisie est très élevé, par rapport au nombre des habitants.

« Notre pays est le premier, mondialement, en termes de mortalité », a-t-il déploré, lors de son intervention dans Romdhan Ennes.

Et d’ajouter que la situation est désormais catastrophique, appelant à faire passer le projet de loi relatif à l’état d’urgence sanitaire, en vue d’appliquer les mesures de lutte contre cette pandémie.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la Tunisie a enregistré 303584 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 253058 se sont rétablis et 10444 sont morts.

La hausse accélérée du nombre de contaminations peut engendrer une détérioration de la situation sanitaire étant donné que le système sanitaire opère actuellement avec des moyens dépassant ses capacités et ne pouvant pas résister plus longtemps !