Covid: L’adoption exigée de 2 PL est à l’origine du retard de l’arrivée des vaccins

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué, mercredi, que l’acquisition des vaccins contre le coronavirus, initialement prévue vers mi-février courant, a été reportée à mars prochain en raison du retard accusé dans l’adoption des deux projets de loi exigés par les fournisseurs. Auditionné par la commission de la santé et des affaires sociales à l’assemblée des représentants du peuple, la ministre a souligné que le premier projet de loi concerne l’autorisation pour la Tunisie de rejoindre l’initiative mondiale « Covax », qui a été approuvée par l’Assemblée des représentants du peuple en séance plénière le 9 février 2020, et le deuxième projet de loi concerne la responsabilité civile résultant de l’utilisation de vaccins et de médicaments contre le virus « SARS-Cov2 » et de réparation des dommages pouvant en résulter. Le ministre a souligné que le ministère de la Santé avait reçu une correspondance officielle de l’initiative « Covax », qui a confirmé son engagement à fournir des vaccins anti-coronavirus à la Tunisie à la mi-février. Cependant, lors des négociations officielles, les fournisseurs ont exigé l’approbation de la Tunisie des deux projets de loi susmentionnés avant de fournir ces vaccins. Le ministre a indiqué qu’un accord a été signé hier, mardi, entre l’initiative » Covax « et le laboratoire « Pfizer » pour obtenir les vaccins, indiquant que la Tunisie est en train de négocier avec d’autres laboratoires pour fournir des lots supplémentaires de vaccins. » Le premier lot du vaccin contre le coronavirus arrivera en Tunisie en mars prochain « , avait souligné mercredi, Ahlem Gzara, directrice des soins de santé de base et membre de la commission de vaccination.

