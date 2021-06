Le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Dr Amen Allah Messadi a qualifié lundi, « la situation épidémique en Tunisie de dangereuse. »

Lors de son intervention sur Shems fm, Messadi a ajouté que « les indices sont encore en hausse, et le taux de positivité dépasse les 20% par jour. »

Il a indiqué que « les ressources humaines et matérielles sont sous pression, » et que « plus de 80% des lits de réanimation sont occupés. »

