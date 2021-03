Covid: Le variant anglais est beaucoup plus contagieux, avertit Louzir!

La Tunisie a détecté 4 cas du variant anglais du coronavirus et 5 cas suspects d’infection par cette nouvelle souche, a fait savoir le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Hechmi Louzir.

Dans une déclaration à la TAP à l’issue de la réunion, hier mercredi, du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Louzir a souligné que des opérations de dépistage sont, actuellement, menées pour la détection d’éventuelles infections dans les régions où la souche britannique a été détectée, à savoir Tunis, Bizerte et Sbeitla (gouvernorat de Kasserine).

Selon le directeur de l’Institut Pasteur, une région entière dans la délégation de Sbeitla a été fermée après l’enregistrement de nombreux cas de coronavirus, ajoutant qu’on ne sait pas encore s’il s’agit du virus originel ou d’un nouveau variant.

Par ailleurs, Louzir a estimé que la baisse du nombre de décès et de cas de contamination par le Covid-19 est un « signe positif » qui pourrait conduire à réduire les mesures préventives prises pour limiter les risques de propagation de ce virus, affirmant, toutefois, que l’apparition de nouvelles souches comme le variant anglais en Tunisie, nécessite plus de vigilance et un strict respect des gestes barrières pour lutter contre le virus ».

Il a expliqué que le variant anglais est beaucoup plus contagieux, ce qui nécessite, selon lui, une plus grande prudence.

Il est prévu que le comité national de Lutte contre le coronavirus annonce, aujourd’hui, de nouvelles décisions en se référant aux propositions du Comité Scientifique qui sont mises à jour en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

A rappeler que les mesures préventives ont été prolongées du 11 février dernier jusqu’au 7 mars courant.

L’Algérie aussi !

Le variant anglais du Covid-19 a été détecté également et pour la première fois en Algérie, a annoncé jeudi soir l’Institut Pasteur d’Algérie. »Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 (…), l’Institut Pasteur d’Algérie a détecté sur des PCR positives, datées du 19 février 2021, deux variants britanniques », a indiqué l’institut dans un communiqué.

« Ces deux souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Chéraga (isolé actuellement) et chez un immigré retournant de France pour l’enterrement de son père », précise le communiqué.

« Le variant n’est pas une source d’inquiétude particulière. Nos experts sont à l’affut pour toute éventualité d’apparition d’un variant », a assuré le ministre algérien de la Santé lors d’une conférence de presse, cité par l’agence officielle APS.

27 décès supplémentaires en 24 heures

27 décès supplémentaires et 777 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 3795 analyses effectuées ont été enregistrés le 2 mars courant, a annoncé, mercredi soir, le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays. Selon la même source, le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du virus en Tunisie jusqu’au 1er mars courant s’est élevé à 8074 morts alors que le nombre de contaminations dénombrées au cours de la même période a atteint 235 mille 8 cas dont 200 mille 229 cas de guérison après le rétablissement de 753 personnes.

Le ministère de la Santé a recensé le 1er mars courant, 1117 hospitalisations, 267 admissions en soins intensifs et 98 placements sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privé.