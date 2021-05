Covid: Les mesures prises seront bientôt annoncées

Le comité national de lutte contre le coronavirus annoncera bientôt ses décisions prises concernant la période de Aid El Fitr conformément aux recommandations du comité scientifique, a indiqué jeudi le ministre de la santé Faouzi Mehdi.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa visite à l’hôpital de campagne, à la salle Hamda Aoueni, à Kairouan et au centre régional de vaccination, Mehdi a précisé que le comité à soumis ses propositions concernant les mesures à prendre lors de la période de Aid El Fitr. Le comité national de lutte contre le coronavirus publiera ses décisions cet après-midi. Il a appelé à ce propos, les citoyens à respecter le protocole sanitaire afin de sauver les vies. Faouzi Mehi a souligné le bon déroulement du processus de vaccination selon les doses de vaccins disponibles actuellement. La campagne de vaccination a démarré dans 25 centres et actuellement le déroulement de vaccination est effectué dans 50 centres. Le nombre sera encore multiplié si nécessaire, a-t-il noté. Le nombre des personnes inscrites sur le système de vaccination ne dépasse pas 7pc à Kairouan, a-t-il regretté précisant que ce taux ne mérite pas l’ouverture d’un autre centre dans la région. Evoquant la situation épidémique dans le pays, le ministre de la santé a affirmé que la situation est dangereuse face à une demande croissante au niveau du nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux et le besoin en oxygène soit 7 fois de plus qu’en temps normal. Le nombre de lits de réanimation a augmenté de 90 lits à 400 lits et le nombre de lits équipés en oxygène a augmenté pour passer de 450 à 2250 lits. Ce qui s’est passé récemment à Sfax est une mesure préventive, a noté le ministre rappelant que la capacité nationale de production d’oxygène est estimée à 100 mille litres par jour alors que le besoin journalier est de l’ordre de 170 litres. Face à cette situation, et en coordination avec le ministère des affaires étrangères, un contact a eu lieu avec la partie algérienne qui a fourni les quantités nécessaires en oxygène. Des concertations sont en cours afin de procéder de la même manière avec la partie libyenne, a-t-il précisé.