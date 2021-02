Covid: Un professeur en virologie apporte moult précisions sur le vaccin !

Le professeur en virologie à la faculté de pharmacie de Monastir, Mahjoub Ouni a affirmé, aujourd’hui, mardi, que les vaccins contre le coronavirus à base d’ARN messager (ARNm) ne sont pas capables de modifier génétiquement les cellules humaines.

Il est à noter qu’un certain nombre de publications diffusées sur les réseaux sociaux ont mis en garde contre les vaccins en cours de développement contre le coronavirus, en particulier ceux basés sur l’ARN messager, affirmant qu’il provoque une modification génétique des cellules humaines et de graves dommages génétiques.

Le spécialiste a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que ce type de vaccin est sans danger et qu’il ne peut pas changer ou nuire à l’ensemble du matériel génétique de l’organisme, appelant à mettre fin à de telles rumeurs de nature à semer la panique et à entraver les efforts internationaux de lutte contre le covid19.

Ouni a expliqué que la fonction de l’ARN messager dont dépendent certains vaccins anti-coronavirus se situe au niveau du cytoplasme de la cellule, qui est l’espace entre la membrane cellulaire et le noyau, et que cet acide ne peut pas entrer dans le noyau de la cellule en raison de l’absence des enzymes nécessaires à cela.

Le spécialiste a indiqué que la tâche de l’ADN messager consiste à effectuer les processus de transcription et de traduction, afin de produire des protéines identiques à la protéine du virus Corona, dans le but d’induire une réponse immunitaire contre lui. Elle se termine au niveau du cytoplasme de la cellule pour se désintégrer immédiatement après cette étape.

Acquisition de 93600 doses de vaccin Pfizer et 500 mille doses AstraZeneca

Un premier lot de 93600 doses de vaccin anti-covid19 de Pfizer seront acquis en mi-février et plus de 500 mille doses de vaccins britannique AstraZeneca seront procurées la fin du mois de février, a indiqué samedi Hechemi Louzir membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus.

Il a précisé que ces doses s’inscrivent dans le cadre de l’initiative internationale COVAX après l’annonce de l’approbation officielle de la demande de la Tunisie à côté de 18 autres pays qui ont déposé leur demande auprès de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministère de la santé avait annoncé plutôt le matin avoir accordé une autorisation exceptionnelle et provisoire de commercialisation sur le marché tunisien d’une durée une année, au vaccin russe Spoutnik après une autorisation le 11 janvier courant au vaccin américano-allemand BioNtech.

Un comité directeur de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, a été tenu ce samedi pour la première fois en présence du ministre de la santé Faouzi Mehdi ainsi que des représentants de plusieurs ministères, structures ainsi que de la société civile qui vont contribuer à l’organisation de la campagne. La réunion a permis d’examiner les tâches de chaque partie intervenante et les moyens d’assurer une meilleure coordination pour réussir la campagne de vaccination.

Covid : 1160 nouvelles contaminations contre 4777 guérisons le 31 janvier 2021

1160 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été signalées le 31 janvier dernier jusqu’à 11h sur un total de 5193 tests effectués, a annoncé lundi soir le ministère de la santé dans son bilan quotidien.

Le même jour, 48 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 6802 morts du coronavirus et un total de 210 045 cas confirmés dont 162 223 guérisons après le rétablissement de 4777 personnes.

Selon la même source, en date du 31 janvier, 2090 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 418 admis en soins intensifs et 138 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 19 patients supplémentaires en 24h.