Covid19 : Levée du couvre-feu à El Hamma et El Hamma-ouest

Réunis, jeudi, les membres de la commission régionale de lutte contre le coronavirus au gouvernorat de Gabès ont décidé de lever le couvre-feu dans les délégations d’El Hamma et El Hamma-ouest.

Lors de cette réunion consacrée à l’évaluation de la situation épidémiologique dans la région, il a été décidé également de rouvrir les mosquées dans ces deux délégations tout en maintenant la suspension de la prière du vendredi.

Un appel a été lancé, à cette occasion, aux habitants d’El Hamma et El Hamma-ouest les incitants à veiller au respect du protocole sanitaire et des gestes barrières.