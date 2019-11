Création de 4 comités pour examiner les moyens d’assurer une bonne gestion des médicaments en première ligne

Quatre comités seront crées pour examiner les moyens permettant d’assurer une bonne gestion des médicaments en première ligne, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public mercredi.

Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue entre Sonia Becheikh, ministre de la santé par intérim et les cadres de pharmacie opérant au niveau des groupements de santé de base dans les différentes régions du pays, précise la même source.

Ces comités, appelés à présenter des procédures et des décisions dans un délai d’un mois, prendront en charge le développement d’un système informatique de gestion des médicaments en première ligne, soutiendront la bonne gestion du budget de ces médicaments et établiront une évaluation de la démarche pour favoriser les médicaments de l’hypertension et du diabète dans les centres de sante de base, ajoute le ministère.

La réunion a permis également de passer en revue les différentes préoccupations des cadres pharmaciens opérant au niveau des groupements de santé de base, l’impératif de trouver des solutions aux problèmes et d’assurer la disponibilité des médicaments aux patients souffrant de maladie chronique dont l’hypertension et le diabète.