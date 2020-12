Création du 1er laboratoire de recherche pour la lutte contre la Leishmaniose

Le premier laboratoire de recherche pour la lutte contre la Leishmaniose, unique à l’échelle africaine et dans le monde arabe a été crée au niveau du service de dermatologie et des maladies sexuelles à l’hôpital la Rabta.

Ce laboratoire a été crée suite à une convention signé récemment entre l’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’hôpital la Rabta.

Ce laboratoire sera chargé selon cette convention par le développement des recherches pour la lutte contre la Leishmaniose, en plus de la formation de médecins et l’échange des expériences dans ce domaine, a déclaré vendredi à la TAP le chef du service des maladies dermatologiques et sexuelles à la Rabta Mourad Mokni, lors d’une rencontre avec le représentant de l’OMS à Tunis Dr Yves Souteyrand.

Dr Mokni a souligné les compétences du cadre médical en matière de lutte contre la Leishmaniose ce qui a permis la conclusion de cette convention avec l’OMS et devenir un partenaire de choix de l’organisation dans ce domaine. Cet partenariat se poursuivra durant 4 ans renouvelable, a-t-il ajouté. Le représentant de l’OMS a affirmé à cette occasion les efforts de l’organisation afin de consolider ce laboratoire de recherche sur les plans technique et matériel afin de réaliser ses objectifs en matière de lutte contre la leishmaniose.

Pour sa part, le directeur de l’hôpital la Rabta, Mongi Khemiri a estimé que le choix du service au sein de la Rabta par l’OMS afin de nouer une relation de partenariat en matière de lutte contre la Leishmaniose n’est pas arbitraire. C’est une reconnaissance des compétences tunisiennes dans ce domaine, a-t-il mis en relief, appelant à l’impératif de généraliser ces expériences au niveau des différentes structures hospitalières publiques.