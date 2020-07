Djerba se dote d’un laboratoire covid-19

A l’hôpital régional de Djerba (gouvernorat de Médenine), le laboratoire biologique dédié à l’analyse des tests de dépistage du virus covid-19 a démarré, jeudi, ses activités en recevant 38 prélèvements effectués sur des personnes originaires du gouvernorat de Tataouine.

Ce nouveau laboratoire couvre la région de Médenine et Tataouine, a indiqué à l’agence TAP, le directeur de l’hôpital de Djerba Salem Issa.

Ce laboratoire biologique est le fruit d’une collaboration entre le secteur public et privé pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-il souligné, précisant que plusieurs Tunisiens originaires de Djerba et qui résident à l’étranger ont contribué à travers des dons à l’acquisition des équipements pour le laboratoire avec une enveloppe de 300 mille dinars.

Les prestations du laboratoire sont assurées actuellement par 2 techniciens et un biologiste volontaire du secteur privé. Il peut traiter en une seule séance 48 prélèvements, selon la même source, ajoutant que cette unité servira à l’examen d’autres types d’analyses dès la fin de la pandémie du covid-19.