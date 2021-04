Coronavirus: Les cliniques et laboratoires privés appelés à aligner leurs tarifs sur le secteur public

Un groupe d’associations et d’organisations a appelé, vendredi, le parlement et le gouvernement à prendre des mesures juridiques immédiates pour que les cliniques et laboratoires privés qui ont des licences pour effectuer les tests de dépistage du coronavirus dans tout le pays alignent les tarifs d’analyses et de prise en charge des patients Covid sur le secteur de la santé publique.

- Publicité-

Dans un communiqué conjoint publié par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ces associations et organisations ont appelé les cliniques et laboratoires privés à soutenir le secteur de la santé publique devenu incapable de lutter seul contre la pandémie et de contenir le nombre croissant de patients et des personnes devant effectuer des tests PCR en raison d’une situation épidémiologique d’une gravité sans précédent, lit-on de même source.

Les lits de réanimation sont saturés dans les hôpitaux publics et les citoyens se trouvent obligés de s’orienter vers les laboratoires et cliniques privés qui affichent des tarifs très élevés, ajoute le communiqué qui souligne que 13 mille 377 personnes ont eu recours au secteur privé jusqu’au 18 avril 2021.

Selon les signataires, la vie des malades est menacée malgré que le droit à la santé est garanti par l’article 38 de la constitution qui stipule que « l’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé ».

Le communiqué est signé par 23 associations et organisations dont, notamment, le FTDES, l’organisation Al Bawsala, International Alert, la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’Homme, l’association tunisienne des femmes démocrates, l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, la voix des femmes, l’association Nachaz, L’association Nomad08 et l’Association maghrébine pour la santé et la sécurité alimentaire.