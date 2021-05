Création d’un haut comité consultatif auprès de la présidence du gouvernement chargé de l’évaluation du processus de lutte contre la pandémie Covid-19

Le chef du gouvernement Hichem a annoncé lundi la création d’un haut comité consultatif auprès de la présidence du gouvernement chargé du suivi et de l’évaluation du processus de lutte contre la pandémie Covid-19.

- Publicité-

Cette décision a été prise lors d’une séance de travail entre différents intervenants des structures scientifiques, administratives et de la santé chargées de la lutte contre le coronavirus, indique un communiqué rendu public lundi par la présidence du gouvernement.

Le travail du comité, qui a démarré ses activités ce lundi, sera axé sur l’évaluation des efforts en matière de lutte contre le coronavirus et la bonne gestion de cette crise ainsi que la coordination concernant l’acquisition des vaccins des laboratoires étrangers et l’exploitation selon les priorités préfixées. Le comité sera également chargé du suivi des efforts en matière de renforcement de la capacité d’accueil dans les hôpitaux et la disponibilité du matériel médical dont les respirateurs et les lits de réanimation.

Mechichi a souligné, selon la même source, que la création de ce comité s’inscrit dans le cadre du souci visant à assurer une meilleure coordination entre les différentes parties intervenantes en matière de lutte contre le coronavirus afin de surmonter toutes difficultés survenues lors du processus de lutte contre la pandémie. Mechichi a aussi insisté sur le déploiement des efforts afin d’assurer l’acquisition des doses de vaccins, signalant avoir chargé un comité au niveau de la présidence du gouvernement qui va assurer la concertation avec les laboratoires et résoudre le problème de manque de doses de vaccins.