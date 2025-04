Création d’une cellule de veille pour suivre les évolutions du marché du travail et identifier les métiers demandés aux niveaux national et international

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a annoncé jeudi, lors de l’ouverture du séminaire international « Compétences et mobilité dans le secteur du Transport et de la Logistique », la création d’une cellule de veille au sein de l’Observatoire national de l’emploi et des compétences. Cette cellule a pour mission de suivre l’évolution du marché du travail et d’identifier les métiers les plus demandés aux niveaux national et international.

Il a souligné, dans ce contexte, la diversité des opportunités d’emploi à l’étranger dans le secteur du transport et des services logistiques, notamment dans la gestion des chaînes d’approvisionnement, la logistique internationale, le développement durable et l’organisation, selon un communiqué publié par le ministère.

Lors de cette rencontre placée sous le thème « Vers un partenariat mutuellement bénéfique entre la Tunisie et l’Union européenne », et en présence du ministre du Transport, Rached Amari, de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Giuseppe Perrone, et de l’ambassadrice de France à Tunis, Guéguen Anne, le ministre de l’Emploi a mis en avant la dimension stratégique et le contexte mondial du thème du séminaire, en soulignant le rôle central du secteur des transports et de la logistique dans le développement économique et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les pays.

Il a également expliqué le rôle du programme « Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord – THAMM » dans le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l’élaboration des politiques migratoires, la mise en place de plans de mobilité et l’ouverture de voies de migration régulière.

De son côté, le ministre du Transport, Rached Amari, a précisé que le secteur du transport assure plus de 170 000 emplois directs en Tunisie, dans les secteurs public et privé. Il a insisté sur l’importance de la reconnaissance mutuelle des formations et des diplômes entre la Tunisie et ses partenaires de l’Union européenne, comme levier pour faciliter la mobilité des compétences, dans une approche respectueuse des intérêts de toutes les parties, contribuant ainsi à l’équilibre du marché du travail.

Pour leur part, les partenaires européens ont salué le niveau de coopération entre la Tunisie et les pays de l’Union européenne dans la mise en œuvre du programme THAMM, exprimant leur volonté de renforcer davantage cette coopération pour améliorer la gouvernance de la migration de travail et mettre en place des programmes de mobilité légale et organisée.